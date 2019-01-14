Самой популярной усадьбой Деда Мороза в Гродненской области стала резиденция на Августовском канале

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Самой популярной усадьбой Деда Мороза в Гродненской области стала резиденция главного новогоднего волшебника на Августовском канале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Усадьбу, которая размещалась в домике смотрителя шлюза Домбровка, посетили около 1 тыс. детей. Для них была подготовлена яркая развлекательная программа с интерактивными шоу, мастер-классами, дегустациями, играми и забавами. Гостей встречал не только Дед Мороз, но и другие персонажи, например, хранитель сказок и легенд Августовский Цмок.

"В этом сезоне в Гродненской области гостей принимали 17 резиденций, - рассказали в главном управлении образования. - Семь из них были открыты в живописных местах на базе стационарных оздоровительных лагерей. Многие дети ездили в гости к Деду Морозу в соседние районы, таким образом они не просто заряжались праздничным настроением, но и знакомились с достопримечательностями родного края". Так, своеобразным брендом Ивьевского района стала усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. Принимала гостей и усадьба Деда Мороза в эколого-информационном центре "В гостях у двенадцати месяцев", расположенном на берегу озера Свитязь в Новогрудском районе.

В усадьбах и резиденциях прошли более 340 мероприятий, участниками которых стали свыше 13 тыс. детей. Их мнение по поводу проведения праздника организаторы учтут на будущее.-0-