Самолет Ил-2 установят у Кургана Славы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ил-2, участвовавший в операции "Багратион", планируют установить у подножия Кургана Славы к 3 июля, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Артем Игнатенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов Беларуси ведет обширную работу по благоустройству и уборке мемориалов и комплексов. Во время республиканской патриотической акции "Помним и гордимся" областными, районными, Минским городским объединением профсоюзов, отраслевыми профсоюзами взято шефство и организовано участие по реставрации и благоустройству памятников, обелисков воинской славы, братских могил и захоронений воинов, партизан, подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Одним из главных объектов является Курган Славы. В 2015 году он впервые прошел полную реконструкцию, во время которой был полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрирована мозаика и барельефы, установлено современное световое оформление, благодаря которому он теперь виден издалека в любое время суток. В 2016 году установили каскад солнечных батарей, который питает эту подсветку. В следующие два года были созданы 8 информационных стендов об операции "Багратион" и военачальниках, которые во время Великой Отечественной войны руководили этим наступлением, а также рассказывающие о становлении независимой Беларуси", - отметил Артем Игнатенко.

В 2019 году Курган Славы празднует свое 50-летие, и профсоюзы вновь решили провести небольшую реконструкцию. "В этом году принято решение отремонтировать ступени и стилобат. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы к 3 июля у подножия Кургана Славы, рядом с танками появился самолет Ил-2, участвовавший в операции "Багратион", который будет поставлен на постамент", - анонсировал он.

Артем Игнатенко подчеркнул, что Федерация профсоюзов Беларуси регулярно проводит работы по реконструкции Кургана Славы. "Это дань глубокого уважения от благодарных потомков за мирное небо и нашу жизнь", - добавил Артем Игнатенко.-0-