Самолет времен Великой Отечественной войны воссоздадут под Могилевом

18 мая, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. Коллекцию экспонатов музея под открытым небом в Могилевском государственном профессиональном агролесотехническом колледже имени К.П.Орловского в ближайшее время дополнит истребитель. Сейчас учащиеся колледжа вместе с преподавателями разбирают "кукурузник" Ан-2. На его базе позже воссоздадут самолет времен Великой Отечественной войны Ла-5, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кукурузник" привезли из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского". Сейчас самолет разбирают наши учащиеся вместе с преподавателями, - рассказывает директор агролесотехнического колледжа Георгий Малиновский. - На базе этого самолета по чертежам воссоздадим истребитель времен Великой Отечественной войны Ла-5. Когда закончим, боевая машина займет свое место в нашем музее под открытым небом".

Сейчас в мастерской трудятся несколько человек. Как рассказал преподаватель колледжа и один из руководителей проекта Константин Михаленок, этот "кукурузник" для реализации смелого проекта выбран не просто так. "Передняя часть самолета (та, где находится двигатель) похожа на переднюю часть Ла-5. Сейчас максимально облегчаем двигатель - он все равно будет скрыт от посторонних глаз. Снимем все лишнее - значительно уменьшим вес самолета, а это значит, что с ним станет проще работать".

Уже готов центроплан (центральная часть крыла самолета). Следуя чертежам, его подгонят под размеры крыла истребителя. После этого заново соберут фюзеляж. А то, что останется, будет использовано для обшивки будущей демонстрационной машины.

"Полной исторической точности не будет. Ла-5 был деревянным. Мы же будем использовать в обшивке металл и пластик. Самолет займет место в экспозиции под открытым небом, а дождь, ветер, солнце и мороз быстро приведут древесину в негодность. Чтобы продлить срок службы, решили его обшить", - подчеркнул Константин Михаленок.

Учащиеся Артем Салтанович и Максим Юрьев работают над самолетом с самого начала проекта. Проводят в мастерской по пять часов в день. Так у ребят проходит практика. "Когда нам предложили поучаствовать в этом проекте, сразу согласились. Не у каждого есть возможность увидеть такой самолет, а не то, чтобы его разобрать, - поделился Максим Юрьев. - Мы будем участвовать и в сборке истребителя. Это очень интересный и ценный опыт".

Артем Салтанович уверен, что они приминают участие в важном деле. "Это своеобразный вклад в общую память о Великой Отечественной войне. Так мы сами не забудем о подвиге наших предков и поможем не забыть другим. Тем более что в восстановлении и создании нашего музея приняли участие не одного поколение учеников".

На территории колледжа в 1944 году проходила линия немецкой обороны. Сейчас здесь восстановили почти все, что было 75 лет назад: немецкий дот, траншеи, землянку, смотровую вышку. Есть танк, несколько пушек и макет самолета, который бомбил укрепления во время освобождения Могилева.

"Каждый год 28 июня учащиеся колледжа воссоздают подвиг молодого лейтенанта Ивана Мельнова. Он и еще пять бойцов заняли эту высоту (а это 44 м) всего за 23 часа, положив начало освобождению Могилева. Дети в течение года занимаются физической подготовкой. Преодолеть им нужно больше километра препятствий, в том числе переправиться на плотах через Днепр, - рассказал Георгий Малиновский. - Детям нравится работать над экспозицией музея и принимать участие в реконструкции. Мы уже собрали знаменитую "Катюшу", однофарный ЗИС-5. Планируем сделать санитарную машину. Но это уже после истребителя. Уверен, когда-нибудь соберем здесь всю технику, которая в июне 1944 года принимала участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков".-0-