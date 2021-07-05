Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ в небе над Александрией выполнят фигуры высшего пилотажа

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ нарисуют сердце со стрелой в небе над Александрией во время проведения республиканского праздника "Купалье". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М. Кулагина Иван Касим.

"На мероприятии будут задействованы три самолета Як-55, которые покажут фигуры высшего пилотажа, - рассказал собеседник. - Самым зрелищным станет момент, когда над Днепром два самолета выведут в воздухе очертания сердца, а третий по диагонали пронзит его воображаемой стрелой. Предстоящая программа сложна по технике исполнения, но мы постараемся отработать ее красиво и эффектно".

Еще один летательный аппарат Ан-2 выбросит в небо десять парашютистов, один из которых развернет государственный флаг площадью почти 730 кв.м и весом около 80 кг. Это станет завершающим аккордом воздушного представления.

Демонстрационные полеты Могилевского аэроклуба начнутся в 18.00. Они будут сопровождать концертную программу "Неба над Магілёўшчынай", с которой на праздничную сцену выйдет обладательница медали Франциска Скорины солистка Могилевской областной филармонии Ольга Горничар.

По словам Ивана Касима, аэроклуб постоянно выступает на значимых мероприятиях и праздниках, которые проходят на территории области. Тем не менее зрители, как взрослые, так и юные, всегда с восторгом и нетерпением ждут появления самолетов и парашютистов в небе.-0-