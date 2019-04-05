Самую большую школу Гродно введут в сентябре

5 апреля, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Самая большая новая школа Гродно примет учеников 1 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Школа на 44 класса возводится в молодом спальном районе Ольшанка. В ней будут созданы комфортные условия для учебы, проектом предусмотрена солидная спортивная база: стадион, зал, бассейн.
"Новая школа на более чем 700 учеников возводится в Островце. После реконструкции фактически новую школу получат ученики из Скиделя", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что развитию социальной инфраструктуры в Гродненской области уделяется повышенное внимание. На эти цели ежегодно из областного и республиканского бюджета выделяются немалые средства.
Например, активно в районах области строятся спортивные объекты. Спорткомплекс с бассейном и игровыми залами возводится в Новогрудке. Аналогичный объект появится в Островце. Кроме того, найдена возможность восстановить бассейны в Мостах и Сморгони.
"В центре внимания и сфера здравоохранения. Уже принято решение о строительстве в Гродно областного онкологического диспансера. Начало работ ожидается летом 2019 года. Первую из пяти очередей планируется ввести в течение двух лет", - сказал Владимир Кравцов. Финансирование будет вестись из областного и республиканского бюджета, а также других источников.-0-
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