Самый большой мобильный каток "Чижовка" откроется в Минске 1 декабря

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный каток "Чижовка" в Заводском районе Минска откроется для массового катания 1 декабря. В программе открытия - показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, в этот день вход будет бесплатным, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ГУ "Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района" Ирина Ольховская.

"Чижовка" - самый большой сезонный каток в столице. Он будет работать по будням с 10.30 до 22.00, в выходные - с 8.30 до 22.00. В субботу и воскресенье, праздничные дни по утрам (до 11.30) площадку займут любительские хоккейные команды для тренировок.

Откроются точки общественного питания, пункты проката, заточки коньков, камеры хранения, гостям предложат купить выпечку и горячие напитки, обучение катанию на коньках с инструктором.

Сеанс длится вместо стандартных 45 минут 1,5 часа, стоимость входных билетов для взрослых осталась на уровне прошлого года и варьируется от Br4 до Br5 в зависимости от дня недели, для детей до 14 лет - Br2-3. Как и в прошлом году, предусмотрен льготный сеанс для студентов (стоимость Br2,5) - их ждут с воскресенья по четверг с 20.30 до 22.00.

"Также будут скидки для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, на семейное посещение, для групп школьников и студентов. Одно из новшеств - вечером в пятницу и субботу на льду организуем дискотеки с приглашением диджеев и, возможно, артистов разных жанров. К сезону обновили предлагаемые в аренду коньки, ограждение ледовой арены. Когда выпадет снег, откроется пункт проката тюбингов и санок. Приглашаем минчан к активному отдыху", - отметила Ирина Ольховская.

Мобильный каток "Чижовка" находится на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда возле гостиницы "Арена", лед замораживают с помощью специального оборудования.-0-