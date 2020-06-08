Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс.

8 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшая сумма годового дохода, задекларированная физическим лицом в Витебской области за 2019 год, составила Br290,2 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Такой доход житель области получил из-за границы. Ему же предъявлен к уплате самый большой размер подоходного налога - Br37,7 тыс. К слову, по итогам декларационной кампании за 2018 год наибольший доход также был получен из-за границы и составил Br298,5 тыс.

Всего за январь-май текущего года декларации по подоходному налогу представили свыше 3,1 тыс. плательщиков - физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество увеличилось на 20,5%. При этом количество налоговых деклараций, поданных в электронном виде, увеличилось в 2,3 раза. Выбор в пользу электронного взаимодействия с налоговой службой сделали почти 2,4 тыс. граждан, или около 80% от общего количества представивших налоговые декларации.

Более 1,5 тыс. граждан предъявлен к доплате подоходный налог на общую сумму почти Br2 млн. По результатам перерасчета 32 плательщикам, обратившимся за предоставлением налоговых вычетов, будет возвращено или зачтено в счет будущих платежей почти Br124 тыс.

Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра.-0-