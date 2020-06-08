Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 8 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:07 Число зараженных COVID-19 в России превысило 476 тыс. В мире
11:00 Под Житковичами хулиганы сожгли охотничьи вышки и угрожали начальнику хозяйства Происшествия
10:55 Китай сделает свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира В мире
10:44 Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН Общество
10:42 Ветеринарный препарат для лечения мастита создали ученые БГУ Общество
10:22 Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс. Регионы
10:21 После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию В мире
10:18 Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Лиде Происшествия
10:02 "Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь Экономика
09:49 Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров Общество
09:47 Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области Регионы
09:45 В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных В мире
09:28 В Калинковичском районе женщина упала в колодец Происшествия
09:16 Под Чаусами водителя легковушки выбросило через багажник во время аварии Происшествия
09:12 Виталий Лисакович признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае Спорт
09:06 Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании В мире
09:00 "Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице Общество
08:49 В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих, водитель открыл огонь В мире
08:45 Традиционное и современное - цикл лекций об искусстве проведут во дворце Румянцевых и Паскевичей Культура
08:26 В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусом В мире
08:14 День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области 9 июня Регионы
08:04 В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр Происшествия
08:04 Шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды В мире
08:00 Картина выходных: рабочая поездка Президента в Могилев, поддержка бизнеса и "Лето зовет" Общество
07:44 В Бразилии за сутки зарегистрировано почти 19 тыс. новых случаев коронавируса В мире
07:32 В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19 В мире
07:19 Цена нефти Brent превысила $43 В мире
07:14 В Хотимском районе утонула девушка Происшествия
07:04 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн В мире
07:02 Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 июня 2020, 10:22

Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшая сумма годового дохода, задекларированная физическим лицом в Витебской области за 2019 год, составила Br290,2 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Такой доход житель области получил из-за границы. Ему же предъявлен к уплате самый большой размер подоходного налога - Br37,7 тыс. К слову, по итогам декларационной кампании за 2018 год наибольший доход также был получен из-за границы и составил Br298,5 тыс.

Всего за январь-май текущего года декларации по подоходному налогу представили свыше 3,1 тыс. плательщиков - физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество увеличилось на 20,5%. При этом количество налоговых деклараций, поданных в электронном виде, увеличилось в 2,3 раза. Выбор в пользу электронного взаимодействия с налоговой службой сделали почти 2,4 тыс. граждан, или около 80% от общего количества представивших налоговые декларации.

Более 1,5 тыс. граждан предъявлен к доплате подоходный налог на общую сумму почти Br2 млн. По результатам перерасчета 32 плательщикам, обратившимся за предоставлением налоговых вычетов, будет возвращено или зачтено в счет будущих платежей почти Br124 тыс.

Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область налоги
Новости рубрики Регионы
На службе у природы
Фото из архива Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области
Преданные делу
Фото из архива День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области 9 июня
А дороги серою лентою вьются
Ключи от счастья – в их руках
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с COVID-19
Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН
"Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице
Топ-новости
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь
Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику
Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров
Сийярто: партнерство невозможно строить через санкции
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Союз юристов - авторитетная организация, с мнением которой считаются - председатель
В Минске временно изменятся маршруты общественного транспорта из-за закрытия трамвайного движения
Летний чемпионат мира по биатлону в этом году отменен
ФОТОФАКТ: Парк Победы — любимое место отдыха минчан
Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко
Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.