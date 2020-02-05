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05 февраля 2020, 20:37

Самый острый вопрос должен быть решен с уважением к заявителю и без риска для имиджа власти - Соловей

Фото "Гомельская правда"
Фото "Гомельская правда"

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Самый острый вопрос должен быть изучен и решен или разъяснен с уважением к заявителю и без риска для имиджа власти. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня во время приема граждан по личным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, уважительное отношение к человеку должно быть в приоритете при общении с гражданами. "При обращении самый острый вопрос должен быть изучен и решен или доступно разъяснен заявителю. Проявление уважения позволит спокойно разобраться в ситуации, найти законное решение. Есть закон, и мы должны его соблюдать. Без риска для имиджа власти", - пояснил он.

Защищая личные и общественные интересы, жители региона озвучили губернатору восемь проблем. Вопрос гомельчанки Елены Дашук о строительных недоработках и недоделках во время капремонта дома был решен до начала приема. Другие требовали максимального погружения в тему.

Так, Наталья Годунова и Елена Цапова из Гомеля просили содействия в строительстве канализации в секторе индивидуальной застройки по улицам Мичурина и Верхней. Женщины активно занимаются решением вопроса: разработан проект прокладки дополнительной артерии канализационной сети с возможностью подключения к существующему коллектору. Жители улиц готовы частично оплатить его реализацию, однако финансовый аспект - ориентировочно Br6,4 тыс. для каждого подворья - неподъемный для жителей частного сектора.

Геннадий Соловей соотнес эту ситуацию с обустройством инфраструктуры в новых микрорайонах коттеджной застройки, где на эти цели предусмотрена господдержка. "Граждане должны быть в равных условиях. Это наши люди. Люди, которые живут в нашем городе, области. Необходимо пойти им навстречу, подумать, как помочь. Решение должно быть найдено в течение двух недель", - ориентировал он.

Жительница областного центра Тамара Михневич ратовала за восстановление супруга Вячеслава в статусе ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Летом 1986 года в течение 11 дней он был задействован на очистке колодцев в Наровлянском районе. По ее словам, муж подорвал здоровье, частично утратил дееспособность из-за болезней.

Геннадий Соловей поручил ответственным службам направить обращение в Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС. При необходимости проведут обследование мужчины в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

Требует детального разбирательства и деликатная проблема пенсионерки Татьяны Кирилловны. Земельный спор с соседями затянулся на несколько лет. Теперь остро стала тема восстановления границ ее участка, вынесено решение по демонтажу капитального строения - уборной, построенной в 1978 году.

Дополнительно будет изучено и обращение гомельчанки Татьяны Леоновны. Пенсионерка какое-то время провела за пределами страны, возникли вопросы по получению пенсии. Произвести расчеты и расставить все точки над "i", изучив ситуацию и представленные заявительницей документы и доводы, должны главное управление юстиции и УВД облисполкома.

Представители инициативной группы на приеме председателя Гомельского облисполкома просили актуализировать информацию по запуску линии виниловых обоев на фабрике "Гомельобои", проработать возможность установки специальных датчиков с возможностью изучать показатели по выбросам в онлайн-режиме, максимально ужесточить контроль. "Мы заинтересованы, чтобы предприятие, люди работали, получали зарплату, но не в ущерб экологии. Нам важно, чтобы люди жили, не испытывая дискомфорта", - подчеркнул губернатор. Он дал поручения ответственным ведомствам и службам еще раз детально изучить ситуацию с учетом испытания новой установки, не упуская нюансов - от показателей по выбросам до отражения конкретной ситуации на здоровье людей.

Вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки линии виниловой продукции на фабрике, обозначили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" в 2019 году. Работа линии была приостановлена, тема остается на контроле главы государства.

В настоящее время на предприятии проводятся испытания газоочистной плазмокаталитической установки российского производства. По мнению специалистов, она позволит значительно снизить выбросы в атмосферный воздух и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции.

Во время приема у губернатора генеральный директор филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" Андрей Башилов пригласил инициативную группу на предприятие ознакомиться с производством и работой новой плазменной очистной установки. На месте комментарии дали руководители предприятия и представители фирмы-производителя установки.

В завершении встречи руководство города и представители облисполкома обсудили волнующие горожан вопросы в формате круглого стола. Позиция властей и заявителей едина - необходим действенный контроль.

Светлана Усевич из Жлобина переживает за сохранение памяти об отце. Возникла спорная ситуация с благоустройством его захоронения на кладбище около деревни Руденец Речицкого района. По мнению главы региона, решение этой проблемы можно найти на местном уровне. "Надо сесть за стол переговоров, разобраться и найти консенсус. Через две недели доложите о разрешении вопроса", - обратился Геннадий Соловей к представителям Речицкого района.

Председатель Гомельского облисполкома подчеркнул важность персональной ответственности руководителей и специалистов всех уровней на местах. "Ежедневно каждый должен ответственно выполнять свои обязанности, слышать людей, работать на предупреждение обращений и жалоб", - резюмировал он.-0-

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