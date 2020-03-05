Самый женственный забег Beauty Run 2020 пройдет в Минске 8 марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный женский день, 8 марта, на пр. Независимости в районе главного корпуса БГУ будет дан старт самому женственному забегу Beauty Run 2020, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

Пять тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля, Швеции пробегут 2 км или 5 км на выбор. Победительницы на каждой из дистанций получат сувениры от организаторов, а также денежные призы и подарки. Каждая финишировавшая зарегистрированная участница получит медаль и цветы.

Без призов не останутся креативные участницы и болельщики. Организаторы поощрят экстравагантные, национальные и эффектные костюмы, лучшие образы, команду и плакат для мамы, любимой женщины или девушки.

Организаторы призывают всех участниц выйти на старт не позднее 11.30, будут подготовлены культурная программа, разминка и приятные сюрпризы.

Участникам дорожного движения следует иметь в виду, что движение наземного транспорта ограничат. Так, 8 марта будет перекрыт пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской до ул. Свердлова с 7.00 до 15.00, а с 11.30 до 14.30 на участке от ул. Свердлова до монумента Победы.-0-