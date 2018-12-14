Самым юным участникам Брестского областного этапа "100 идей для Беларуси" всего 11 и 13 лет

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 30 стартапов представлено на областном этапе республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Бресте. Площадкой для презентации молодежных ноу-хау стал Брестский научно-технологический парк, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены лучшие разработки, прошедшие отбор на региональном уровне. Это технические и социальные проекты, касающиеся сфер здравоохранения, образования, архитектуры, энергосбережения, информационных и промышленных технологий. Некоторые разработаны командами единомышленников, другие - индивидуальными авторами. В основном это студенты высших учебных заведений, учащиеся профессиональных лицеев и колледжей, старшеклассники общеобразовательных школ.

Самым юным участникам конкурса 11 и 13 лет. Шестиклассник Олег Козуля и восьмиклассник Артур Рудич из СШ №9 Бреста собрали беспроводную катушку "Тесла", которая вырабатывает электрическую энергию. Прибор можно использовать для освещения при спуске в шахты, под воду, а также как зарядное устройство или зажигалку. На изготовление катушки у юных изобретателей ушло 90 часов и 1,5 тыс. мотков медной проволоки. "Родители только помогали покупать детали, а делали мы все сами, - рассказал Артур Рудич. - По правде, я очень волнуюсь, потому что в нас верят многие люди. Мои родители очень надеются на нашу победу".

Свои инновационные разработки авторы защищали перед членами областного экспертного совета, которые оценивали актуальность темы и практическую значимость представленных работ, а также инновационность в решении заявленной проблемы и возможность реализации идеи.

"Ребята здесь получают ценный опыт защиты своих проектов, учатся друг у друга. Мы помогаем дорабатывать проекты. Зачастую бывает так, что идея интересная, а сам проект сырой. Мы хотим, чтобы более опытные коллеги показывали молодым разработчикам, с чего нужно начинать, может быть, подсказывали темы и направления, которые сейчас востребованы обществом и экономикой", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

По итогам презентации экспертный совет определит наиболее перспективные проекты, которые представят Брестскую область на республиканской выставке "100 идей для Беларуси". Все проекты будут доработаны с учетом замечаний и предложений и войдут в банк молодежных идей, с которым можно ознакомиться на интернет-ресурсах областной организации БРСМ.-0-

Фото Вадима Якубёнка