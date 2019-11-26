Самыми частыми обращениями жителей Гомельской области остаются оплата труда и гарантии работников

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наиболее волнующими жителей Гомельской области остаются вопросы оплаты труда и гарантий работников. Об этом сообщила главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова на расширенном заседании президиума Совета областного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке дня заседания рассмотрена работа с обращениями граждан, поступившими в Гомельское областное объединение профсоюзов в III квартале текущего года. Для открытости и доступности на всех уровнях областной структуры действуют несколько каналов для обращений. Так, обозначить свою проблему жители региона могут на личных приемах, в устной или письменной форме, а также отправив электронное сообщение либо позвонив на прямую линию.

За указанный период поступило 38 обращений, это в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такое доверие, по мнению докладчика, обусловлено значительной правоприменительной практикой и опытом профсоюзных организаций в защите интересов граждан.

На личных приемах руководства и работников областного объединения профсоюзов о наболевших вопросах рассказали 92 человека. Председатели районных (Гомельского городского) объединений на личном приеме приняли 114 граждан (за аналогичный период 2018-го - 91 человек). Наиболее проблемными и волнующими остаются вопросы, касающиеся трудовых прав и гарантий работников (29% от общего количества поступивших обращений), тема оплаты труда (17,5%). Вместе с тем продолжается тенденция снижения удельного веса правовых вопросов.

"Все обращения, поступившие в Гомельское областное объединение профсоюзов, были рассмотрены в установленные сроки. Заявителям даны подробные разъяснения и письменные ответы", - подчеркнула Екатерина Филипцова. Также она отметила высокую активность районных объединений профсоюзов в работе с обращениями граждан. Так, в августе в Петриковское районное объединение обратилась санитарка Копцевичского психоневрологического дома-интерната. Женщина просила посодействовать в продлении контракта. При переговорах с нанимателем была достигнута такая договоренность.

В июле животновод одного из агропредприятий района сообщил о нарушениях в начислении зарплаты. За май текущего года заявителю недоначислили Br79,13. Нанимателю направили рекомендацию об устранении нарушений, которую тот проигнорировал. Заявителю разъяснили, как обжаловать действия нанимателя, и помогли составить заявление в комиссию по трудовым спорам предприятия. В сентябре задолженность была выплачена.

Также в регионе прошло 20 выездных профсоюзных приемов граждан, при проведении большинства из них присутствовали представители прокуратуры. Консультации получили 75 граждан. Так, на приеме в КУП "Хойникский коммунальник" молодой специалист озвучила свою проблему. Прибывшая на работу по распределению в район, пострадавший от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказалась без крыши над головой. К разрешению ситуации подключились представители управления сельского хозяйства и продовольствия, отдела ЖКХ райисполкома, КЖУП "Хойникский коммунальник". Как результат - молодому специалисту выделили отдельную комнату в многоквартирном доме государственного жилфонда. Также оформлены документы для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Девушке разъяснили условия получения льготного кредита на приобретение товаров первой необходимости, который предоставляется выпускникам государственных учебных учреждений. Рассказали и о дополнительных гарантиях и компенсациях, связанных с работой в зонах радиационного загрязнения.

Как неоднократно подчеркивалось на заседании, в областном объединении профсоюзов работа по рассмотрению обращений граждан носит системный характер. "Профсоюзные организации всех уровней ориентированы на полное, объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан, в том числе ИП и юридических лиц, в профсоюзные органы", - резюмировала Екатерина Филипцова, подчеркивая важность не допущения формального подхода к этой работе.-0-