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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санация четырех предприятий в Гомельской и Гродненской областях продлена. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №454 от 30 июля 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Правительство согласовало ходатайства Гомельского облисполкома о продлении срока санации ОАО "Мозырский спиртоводочный завод" до 13 декабря 2024 года, ОАО "Мозырьпиво" - до 22 марта 2025-го.
Согласованы и ходатайства Гродненского облисполкома. Санация ОАО "Мостовчанка" (Мосты) продлена до 21 июля 2022 года, ОАО "Орля" (Щучинский район) - до 8 сентября 2022-го.-0-