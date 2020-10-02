Санэпидемслужба: отклонений от норм в воде в Первомайском и Советском районах Минска не обнаружено

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам последних анализов воды в Первомайском и Советском районах, отклонений от норм не обнаружено. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

По словам главного санитарного врача Минска Светланы Ермак, среди проб, отобранных лабораторией санэпидемслужбы Минска в 12:00, нестандартных не зафиксировано. На данный момент ограничений по использованию водопроводной воды в питьевых целях нет.

"Минскводоканал" сообщил об ухудшении качества воды после вчерашней аварии на трубопроводе Возможно ухудшение качества воды у потребителей и абонентов по показателям "Железо", "Марганец", "Мутность" в микрорайоне Зеленый Луг по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова.

Динамическое наблюдение за качеством воды в водопроводной сети продолжается. Пробы отбирают каждые три часа.-0-

В Минске при строительных работах повредили трубопровод В частности, проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова.