Санэпидслужба Минска подсчитала эффективность вакцинации против гриппа

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные о заболеваемости гриппом и ОРИ среди привитого и не привитого населения в период активизации респираторных вирусов 2018-2019 годов показали высокую эффективность проведенной иммунизации против гриппа. Такая информация размещена на сайте Санитарно-эпидемиологической службы города Минска, сообщает БЕЛТА.

Индекс эффективности составил 16,8, т.е. заболеваемость гриппом среди привитых людей в 16,8 раза ниже заболеваемости не привитых.

Проведенная в 2018 году вакцинация позволила предупредить более 50,9 тыс. случаев гриппа (в том числе свыше 6,1 тыс. случаев осложненных форм), более 39,6 тыс. случаев ОРИ не гриппозной этиологии и предотвратить до 126,8 тыс. обращений населения за амбулаторно-поликлинической помощью. Благодаря прививочной кампании удалось предотвратить экономический ущерб, который оценивается в сумму, эквивалентную $9,9 млн. На каждый вложенный доллар получена прибыль в эквиваленте $8,7.

Предотвращенный экономический ущерб - это разница между сэкономленными средствами от предотвращенной заболеваемости (средства, которые необходимо было бы потратить на лечение заболевших (амбулаторное и стационарное), социальные выплаты и т.д.) и стоимостью затрат на вакцинацию.

Также в ходе кампании вакцинации 2018 года защиту от гриппа получили более 184 тыс. детей. Вакцинация позволила предупредить более 14,1 тыс. случаев гриппа (в том числе около 1,6 тыс. случаев осложненных форм, которые потребовали бы госпитализации) и около 17,6 тыс. случаев ОРИ не гриппозной этиологии.

Что касается работающего населения, было привито более 365 тыс. человек. Результаты мониторинга заболеваемости в этой группе показывают, что вакцинация 40% и более в трудовых коллективах позволяет снизить уровень заболеваемости ОРИ и гриппом в эпидемический сезон среди привитых в 1,9-6,4 раза по сравнению с не привитыми.

Уже начата подготовительная работа по организации кампании иммунизации против гриппа в 2019 году. Планируется привить не менее 40% населения, в т.ч. 32% из групп риска за счет бюджетных источников финансирования.-0-