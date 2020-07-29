Санэпидслужба Минска проверила качество питьевой воды после аварии на водоводе по ул.Горецкого

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После прорыва трубы по ул.Горецкого в Минске были взяты и проанализированы пробы питьевой воды во Фрунзенском и Московском районах столицы, информирует на своем сайте Санитарно-эпидемиологическая служба Минска, сообщает БЕЛТА.

28 июля на ул.Горецкого из-под земли бил водяной фонтан. Оказалось, во время работ строительной организации СУ-72 "Трест 15" был поврежден сетевой водовод диаметром 900 мм.

Столичная санэпидслужба взяла пробы питьевой воды в распределительной сети Московского и Фрунзенского районов после локализации повреждения эксплуатирующими организациями "Минскводоканала". Всего взято 14 проб на вводах в жилые дома и объекты социального назначения.

По итогам лабораторных исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы соответствуют требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99".-0-