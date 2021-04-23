Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация ее качества по исследуемым органолептическим и химическим показателям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом. В санитарно-эпидемиологической службе Минска отметили, что вода может быть использована в питьевых целях. -0-