Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По результатам выработан ряд рекомендаций. Ситуация находится на контроле служб города. В настоящее время УП "Минскводоканал" проводит промывку магистральных водоводов. В двух районах города организован подвоз воды с привлечением 24 автоцистерн, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников", - говорится в сообщении.-0-
Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня
Выполняются регламентные работы на сети водоснабжения как на территории города, так и за его пределами, в том числе на самих очистных сооружениях.