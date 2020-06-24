ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:16 Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города Регионы
18:56 Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач Общество
18:51 Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить 18-22 августа на ралли-рейде "Золото Кагана" Спорт
18:44 Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них Регионы
18:23 Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре Общество
18:18 Нью-Йоркский марафон в 2020 году не состоится Спорт
18:18 Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы Регионы
18:03 В Европу пришла жара В мире
18:00 В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение Общество
17:59 Могилевчанин перечислил лжеброкерам более Br157 тыс. Происшествия
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
17:11 МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси Политика
17:03 К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс Регионы
16:59 По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных Общество
16:53 Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем Общество
16:50 В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Происшествия
16:44 Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер В мире
16:43 Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение Происшествия
16:33 Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании Регионы
16:14 В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров Общество
Все новости
Все новости
Регионы
24 июня 2020, 19:16

Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По результатам выработан ряд рекомендаций. Ситуация находится на контроле служб города. В настоящее время УП "Минскводоканал" проводит промывку магистральных водоводов. В двух районах города организован подвоз воды с привлечением 24 автоцистерн, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников", - говорится в сообщении.-0-

Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дняВозникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня
Выполняются регламентные работы на сети водоснабжения как на территории города, так и за его пределами, в том числе на самих очистных сооружениях.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вода водоснабжение Министерство здравоохранения Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них
Денис Дук. Фото из архива Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
Фото из архива библиотеки Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей
Фото из архива Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме
Игорь Сергеенко во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Мозырьсоль" Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества
До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 25 июня
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.