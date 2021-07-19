Санэпидслужба Минска за неделю оценила микроклимат на 101 объекте - на трех были замечания

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшую неделю специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии оценили климатические условия труда примерно на сотне объектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении гигиены труда городского центра.

"Оценка проведена на 101 промышленном объекте. Специалисты побывали как на производственных предприятиях, так и в организациях, предприятиях бытового обслуживания и по оказанию прочих видов услуг, на АЗС и т.д. Не обошли вниманием ни частные, ни коммунальные структуры. Среди всех проверенных объектов нарушения выявлены на трех - все строительной сферы", - рассказали специалисты отделения гигиены труда.

В частности, замечания были на объектах реконструкции фасадов многофункционального здания по ул. В. Хоружей, 4 (объект принадлежит ООО "Топаз Плюс"), реконструкции здания амбулаторного центра главного военного клинического медицинского центра по ул.Куйбышева, 53 (филиала СУ-210 ОАО "Стройтрест №35), реконструкции сетей в квартале улиц Б.Хмельницкого, Кульмана, В.Хоружей и Старовиленской (филиал СУ-73 ОАО "Трест №15 Спецстрой").

Замечания касались обеспечения строителей питьевой водой, подсоленной или минеральной водой (это важно, когда микроклимат характеризуется повышенной температурой), вентиляторами в бытовых помещениях, а также корректировки режима труда и отдыха из-за жары. Специалисты также пояснили, что для строителей важно расположение бытовок не дальше 150 м от объекта выполнения работ: в этом случае при неблагоприятных погодных условиях они могут отдохнуть в бытовом помещении, где созданы необходимые условия.

По итогам проведенной оценки были направлены рекомендации по устранению выявленных недостатков. "В основном организации реагируют на наши замечания, но бывают и случаи повторного выявления нарушений на одном и том же объекте. В таких составляется уже протокол на имя ответственного должностного лица этой организации", - добавили в отделении гигиены труда.-0-