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22 декабря 2021, 13:45

Санэпидслужба Минска за ноябрь-декабрь изъяла более 5,3 тыс. л небезопасной незамерзайки

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска за ноябрь-декабрь выявила 5 наименований небезопасных стеклоомывающих жидкостей (незамерзайки) в отобранных образцах, приостановлена реализация 1318 единиц такого товара. Об этом сообщил сегодня заместитель главного государственного санитарного врача Минска Григорий Гетюк на пресс-конференции в городском Центре здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в осенне-зимний период учреждениями государственного санитарного надзора осуществляется лабораторный контроль находящихся в реализации автомобильных стеклоомывающих жидкостей на содержание метанола. Метанол является токсическим веществом. При вдыхании, проникновении через неповрежденную кожу и в особенности при употреблении внутрь может вызвать острое отравление. Чтобы не допустить оборота на потребительском рынке небезопасных товаров, в частности, стеклоомывающих жидкостей, санслужба Минска проводит надзорные мероприятия с лабораторным контролем. Как показали результаты лабораторных исследований, в некоторых случаях были выявлены несоответствия по нормативам: концентрация метанола в стеклоомывателях достигала 20% при норме не более 0,05%", - отметил Григорий Гетюк.

"За ноябрь-декабрь лабораторной службой городского Центра гигиены и эпидемиологии отобрано 25 единиц стеклоомывающей жидкости - из них выявлено 5 наименований товара импортного производства, не соответствующего установленным требованиям по содержанию метанола", - добавил Григорий Гетюк.

В частности, это зимние стеклоомывающие жидкости Skylux-30, Crystal Glass-30, Gleid Super Effect-30, Bon Voyage-30, Smart auto-30. Все эти товары были отобраны в официальных торговых сетях.

"Санитарно-эпидемиологической службой Минска по результатам надзора вынесено 12 требований о запрете реализации продукции, составлено 2 протокола об административном правонарушении. Приостановлена реализация 1318 единиц стеклоомывающей жидкости, не соответствующей требованиям, объемом 5,3 тыс. л", - привел цифры заместитель главного государственного санитарного врача Минска.

Также вынесены постановления о приостановке действия свидетельства о госрегистрации еще для нескольких небезопасных незамерзаек.

Григорий Гетюк обратил внимание и на то, что в торговле присутствуют так называемые антиобледенительные жидкости, в основном, с названием "антилед". Их нельзя использовать для автостекол.

Правилами профилактики отравлений метанолом поделилась заведующая городского Центра здоровья Снежана Кавриго.

"Метанол действительно способен вызвать отравления со смертельным исходом. Метиловый спирт действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения. Малые дозы раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, более крупные приводят к головокружениям, ухудшению зрения, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет от 30 до 50 г, а для тяжелого отравления со слепотой может быть достаточно даже 5-10 г. Концентрация метилового спирта в канистре жидкости составляет примерно 40%, то есть в пятилитровой емкости содержится около 2 л, или 1,5 тыс. г метанола. Поэтому в период ковида - непозволительная роскошь подвергать свои системы органов дополнительному риску", - сказала Снежана Кавриго. Она добавила, что случаи отравления происходят постоянно, особенно когда снижается температура. Именно поэтому сейчас мониторинг санслужбы усилен.

Санэпидслужба рекомендует отказаться от покупки стеклоомывающих жидкостей в неустановленных для торговли местах. Следует изучать информацию на упаковке (этикетке). Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение (должна быть исключительно для использования в транспортных средствах), состав (не допускается наличие метанола), а также соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности при ее использовании.-0-

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