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27 августа 2020, 16:32

Санэпидслужба Минской области за неделю выявила нарушения в 114 объектах торговли и общепита

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба столичного региона за минувшую неделю провела более 160 надзорных мероприятий на объектах продовольственной торговли и общепита, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Регулярно органы госсаннадзора мониторят ситуацию на объектах продовольственной торговли и общественного питания, чтобы предупредить занос, возникновение и распространение вирусных инфекций, в том числе COVID-19. "За прошедшую неделю санэпидслужба Минской области провела 162 надзорных мероприятия в отношении продовольственной торговли и общественного питания: 118 - на стационарных объектах, 17 - мелкорозничной торговли, 27 - на объектах общепита. Нарушения требований законодательства выявлены в 70,4% случаев, в том числе в 98 торговых объектах (72,6% от оцененных) и в 16 объектах общественного питания (59,3% от оцененных)", - отметил заведующий отделением гигиены питания Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Гузик.

В 51 торговом объекте и пяти объектах общепита выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обращении пищевой продукции с точки зрения профилактики COVID-19. К таким нарушениям относятся: несоблюдение правил личной гигиены, неиспользование средств индивидуальной защиты работниками, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих и антисептических средств для санитарно-противоэпидемических мероприятий, отсутствие антисептика для обработки рук посетителей. Также помещения не убирались регулярно с использованием дезсредств, не было разметки на полу для социального дистанцирования посетителей.

В трех объектах торговли и одном - общепита был нарушен микроклимат производственных помещений и помещений для посетителей. Неправильные условия хранения и продажи продуктов выявлены в 26 торговых объектах и семи объектах общепита.

Многое из перечисленного выявили в одном из магазинов Борисова. Продавцы при обслуживании не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Некоторые продукты продавались с нарушением температурно-влажностного режима, с истекшим сроком годности, а также без документов, удостоверяющих качество и безопасность, без этикетки на упаковке. При этом сырая (мясо птицы) и готовая (колбасы) продукция взвешивалась на одних весах.

В одном из магазинов Вилейского РТУ Дзержинского филиала Минского областного потребительского общества не соблюдалась температура хранения товаров, по этому показателю условия в складском помещении не контролировались. Были и другие, более мелкие замечания. В частном магазине в Дзержинске работники не использовали защитные маски, часть кондитерских изделий продавалась методом самообслуживания неупакованной. В магазине Копыльского райпо при хранении продуктов нарушались правила товарного соседства, был неисправен дозатор с антисептиком для рук, отсутствовала разметка на полу для социального дистанцирования.

В магазине Логойского филиала Минского областного потребительского общества повторно выявлены нарушения, установленные во время предыдущего мониторинга. Не поддерживалась чистота помещений, торгового и холодильного оборудования. В холодильных камерах готовая продукция хранилась с продовольственным сырьем (сырое мясо - рядом с готовыми рыбными продуктами, яйцами) и непищевой продукцией (молочные товары - рядом с цветами). Изъятые из обращения продукты до утилизации или уничтожения не были изолированы от доброкачественных. Начат административный процесс в отношении заведующей магазином.

Примеров очень много. В целом по результатам госсаннадзора только за прошедшую неделю санэпидслужба Минской области выдала субъектам хозяйствования 103 предписания и рекомендации об устранении нарушений. Вынесено 35 требований о приостановке деятельности, запрете реализации товаров, услуг, семь предложений о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности на общую сумму Br810 привлекли 10 должностных и юридических лиц.-0-

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