Санэпидслужба призывает соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минской области призывает граждан не терять бдительности и вернуться к соблюдению требований личной и общественной профилактики коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С наступлением осени в трудовые коллективы вернутся отпускники, в города со всех регионов страны приедут на учебу студенты, а школьники, у которых закончатся летние каникулы, сядут за учебные парты. Все это увеличит межличностные контакты, отметили в центре. Поэтому игнорирование элементарных правил профилактики может способствовать значительному росту числа заразившихся вирусными инфекциями, в том числе COVID-19 (так называемая вторая волна). В этой связи санэпидслужба Минской области призывает всех граждан не терять бдительности и вернуться к соблюдению требований личной и общественной профилактики коронавирусной инфекции.

В санэпидслужбе отметили, что такого массового количества заболевших COVID-19, как это было в марте-июне, в настоящее время в Беларуси не наблюдается. Поэтому в последнее время в обществе в целом, а также на объектах производственной инфраструктуры, продовольственной торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения необоснованно снизилась настороженность по поводу распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19. "Со стороны общественности внимание к данному вопросу практически исчезло, так как люди переключились на иные события, происходящие в нашей стране. Массово стали игнорироваться элементарные требования профилактики распространения вирусных инфекций, в числе которых COVID-19", - отметили в центре.

Населению следует соблюдать правила социального дистанцирования в общественных и иных местах массового пребывания людей, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые маски), одноразовые перчатки. Не следует прикасаться немытыми руками к лицу, глазам, слизистым оболочкам и другим участкам тела. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом (не только после посещения туалета и иных общественных мест, но и после прикосновения к дверным ручкам, предметам обихода, различным поверхностям), а при отсутствии такой возможности - использовать для обработки рук антисептик с вирулицидным эффектом (в том числе индивидуальные санитайзеры). По возможности следует избегать мест массового скопления людей.-0-