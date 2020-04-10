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10 апреля 2020, 16:37

Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе

Санитарный пост на пункте пропуска "Заольша"
Санитарный пост на пункте пропуска "Заольша"
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10 апреля, Лиозненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Санитарный пост на пункте пропуска "Заольша"
Санитарный пост на пункте пропуска "Заольша"

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева
Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева

Во время измерения температуры у водителя бесконтактным термометром
Во время измерения температуры у водителя бесконтактным термометром

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, ГАИ и транспортной инспекции проводят контроль всего въезжающего транспорта в страну. Все это проводится для исключения завоза и снижения распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии Алексей Дягель отметил, что грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения - административная ответственность.

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина Богданова
Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина Богданова

Инспектор ДПС ГАИ Витебского РОВД Дмитрий Ануфриев
Инспектор ДПС ГАИ Витебского РОВД Дмитрий Ануфриев

Пункт пропуска "Заольша"
Пункт пропуска "Заольша"

"Если же водитель после рейса решил остаться дома в Беларуси, то он заполняет анкету. В ней указывают ФИО, адрес жительства, другие данные. По приезде человек должен самоизолироваться на 14 дней. Анкета рассылается в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, где проживает человек, для установления наблюдения. Те же требования к водителям и пассажирам легкового транспорта", - отметил Алексей Дягель. В случае обнаружения у водителя или пассажиров повышенной температуры эта информация передается еще в их учреждения здравоохранения.

В последние дни через границу возле деревни Заольша Лиозненского района в Беларусь заезжало от 120 до 420 машин. В основном это фуры. Водитель одной из них Игорь родом из Витебска, сейчас работает в российской компании. "Везу товар в родной город и пока не знаю, загрузят ли машину на другой маршрут. Если нет, то останусь дома", - говорит мужчина. Информация о необходимости в таком случае провести две недели в самоизоляции стала для него сюрпризом.

Сегодня за чуть более два часа работы специалисты санслужбы проверили свыше 50 транспортных средств. Все водители с пониманием реагируют на новые условия прохождения границы.-0-

Фото Александра Хитрова

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