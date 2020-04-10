10 апреля, Лиозненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Россонском, Городокском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Санитарный пост на пункте пропуска "Заольша"

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шабышева

Во время измерения температуры у водителя бесконтактным термометром

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, ГАИ и транспортной инспекции проводят контроль всего въезжающего транспорта в страну. Все это проводится для исключения завоза и снижения распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии Алексей Дягель отметил, что грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фур обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения - административная ответственность.

Помощник врача Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина Богданова

Инспектор ДПС ГАИ Витебского РОВД Дмитрий Ануфриев

Пункт пропуска "Заольша"

"Если же водитель после рейса решил остаться дома в Беларуси, то он заполняет анкету. В ней указывают ФИО, адрес жительства, другие данные. По приезде человек должен самоизолироваться на 14 дней. Анкета рассылается в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, где проживает человек, для установления наблюдения. Те же требования к водителям и пассажирам легкового транспорта", - отметил Алексей Дягель. В случае обнаружения у водителя или пассажиров повышенной температуры эта информация передается еще в их учреждения здравоохранения.

В последние дни через границу возле деревни Заольша Лиозненского района в Беларусь заезжало от 120 до 420 машин. В основном это фуры. Водитель одной из них Игорь родом из Витебска, сейчас работает в российской компании. "Везу товар в родной город и пока не знаю, загрузят ли машину на другой маршрут. Если нет, то останусь дома", - говорит мужчина. Информация о необходимости в таком случае провести две недели в самоизоляции стала для него сюрпризом.

Сегодня за чуть более два часа работы специалисты санслужбы проверили свыше 50 транспортных средств. Все водители с пониманием реагируют на новые условия прохождения границы.-0-

Фото Александра Хитрова