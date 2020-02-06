Санитарные и медицинские службы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прошли совместные учения по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Практическая часть учений прошла на базе инфекционного отделения областной больницы. Именно сюда экипированная в спецкостюмы бригада скорой медицинской помощи доставила с пограничного пункта пропуска "пациентку". Женщина находилась в биологической капсуле. Транспортировочная камера снабжена определенным механизмом воздухообмена. Через специальные отверстия в капсуле медики могут проводить необходимые манипуляции: послушать больную, померить давление, снять кардиограмму.

По легенде, брестчанка последние 10 дней находилась в командировке в КНР, откуда самолетом прилетела в Варшаву. Уже по дороге домой она почувствовала недомогание: появились кашель, слабость, головная боль. Об этом женщина сообщила при опросе пограничнику, который оперативно пригласил на место сотрудника санитарно-карантинного пункта. При помощи тепловизора тот провел термометрию и установил повышение температуры до 38,5 градуса.

"Появилось подозрение об инфицировании пациентки. Был введен оперативный план, предусматривающий согласованные действия санитарной и медицинской служб. На погранпереходе, откуда доставили пациентку, противоэпидемическая и дезинфекционная бригады Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели комплекс мероприятий: изолировали и обработали автомобиль пациентки, а также места, которые она могла посещать, определили круг контактных лиц", - прокомментировала главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева.

Пациентку поместили в изолированный бокс инфекционного отделения больницы, который оборудован индивидуальным медицинским постом и обеспечивает полную изоляцию пациента с подозрением на особо опасную инфекцию. Врачи провели первичный осмотр, взяли необходимый биологический материал. Его необходимо будет оперативно доставить для анализа в РНПЦ микробиологии и эпидемиологии в Минске. Как правило, ответ приходит в течение суток.

"Отделение рассчитано на 120 коек. При необходимости, если это будет массовое поступление, мы можем обеспечить госпитализацию такого количества пациентов. При поступлении еще большего количества у нас есть план перепрофилирования и по городу, и по области. Это предусмотрено планом развертывания так называемого карантинного госпиталя для госпитализации пациентов с болезнью, имеющей международное значение", - отметил заведующий инфекционным отделением Брестской областной больницы Николай Сулевский.

Как сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, в связи с ситуацией с коронавирусом в области были обследованы 23 человека. Они обратились к медикам после возвращения из Китая, Таиланда, других стран Юго-Восточной Азии. "В 13 случаях уже есть подтверждение отрицательного ответа, еще 10 - в работе. В течение сегодняшнего дня получим ответ, - сказал Виктор Михаловский. - Также были три случая в Бресте и Барановичах, когда вернувшиеся после отдыха в Китае и Таиланде пациенты поступали с повышенной температурой. Ни в одном случае наличие коронавируса не подтвердилось. У них была острая респираторная инфекция, они уже пролечены и выписаны домой".-0-