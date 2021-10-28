Саннадзор Минска в январе-октябре выявил нарушения на 467 стройобъектах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 10 месяцев этого года нарушения санитарных норм и правил выявили на 467 строительных объектах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала врач-гигиенист отделения гигиены труда ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Виктория Соловьева.
"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска еженедельно оценивают санитарное состояние строительных площадок. За 10 месяцев этого года нарушения санитарных норм и правил выявлены в 882 случаях на 467 строительных объектах. В основном они касались несвоевременного сбора и вывоза строительных отходов, ненадлежащего состояния санитарно-бытовых помещений", - рассказала Виктория Соловьева.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано на объектах ремонтно-строительных филиалов ОАО "Минскремстрой" Первомайского и Октябрьского районов Минска, а также ООО "Яркида", УП "Вакомп", ООО "РМ ГрифРеставрация", ООО "НивелирСтрой", ООО "Баруварстрой", отдельных подразделениях ОАО "Стройтрест №1".
За нарушение санитарных норм оштрафованы 219 ответственных должностных лиц. Выдано 606 рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
Как отметила Виктория Соловьева, в столице продолжается надзор за санитарным состоянием территорий строительных площадок.-0-