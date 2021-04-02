Санслужба Минска: комплекс мер доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусом

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение масочного режима и соблюдение других мер по предупреждению распространения COVID-19 в Минске доказали свою эффективность. Об этом на брифинге рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Екатерина Хомченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорить об эффективности одной меры неправильно. Надо подходить комплексно к предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это поможет лучше противостоять заболеванию. Тот комплекс мер, который применяют в столице, дал эффект. Это отражается на статистике. Благодаря введению масочного режима и соблюдению других профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 в различные месяцы в Минске удалось предотвратить заражение прогнозируемых 65% населения", - рассказала Екатерина Хомченко.

Как подчеркнула заведующая, применяемые в столице меры по предупреждению увеличения количества зараженных показывают свою эффективность и сейчас.

"Каждая страна, исходя из сложившейся в ней ситуации по заражениям, выбирает наиболее оптимальный комплекс мер, которые будет реализовывать. Минчан обязали соблюдать приемлемые противоэпидемиологические процедуры, поэтому в локдауне необходимости нет", - отметила заведующая эпидотделом.

Вирус продолжает циркулировать в популяции, поэтому, вернувшись к привычной жизни после локдауна, население все равно столкнется с COVID-19. "Говорить о завершении эпидемии пока рано. Ситуация прояснится после вакцинации населения не только в нашей стране, но и во всем мире", - добавила Екатерина Хомченко.-0-

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