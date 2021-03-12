Санслужба Минска выявила факты заноса грязи на дорогу со строек на 7 из 55 объектов

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты завоза грязи на проезжую часть улично-дорожной сети столицы со строительных площадок были выявлены за неделю на 7 из 55 проверенных объектов. Об этом сообщил сегодня заместитель главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению, данному неделю назад, был проведен мониторинг. Оценено состояние площадок строительства на 55 объектах. "Выявлено 7 нарушений, составлено 4 протокола и выданы 3 рекомендации", - доложил Григорий Гетюк.

"Мы не должны видеть грязь на дороге, - обозначил еще раз задачу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Требую за следующую неделю принять более результативные меры и охватить все крупные стройки. И будем привлекать к ответственности, если кто-то не понимает серьезности требований".

Свой мониторинг проводит и Госавтоинспекция: за неделю составлено 10 административных протоколов (по ст. 18.29 КоАП), почти все в Октябрьском районе. Но меры не настолько "пугающие" для ответственных должностных лиц, чтобы повлиять на них, отметили в ГАИ.

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