9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином, его извлекают из-под земли. Такую информацию на своем сайте опубликовало Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Советский штурмовик Ил-2 был сбит в районе Жлобина в 1944 году. Информацию о месте падения самолета дали местные жители. Сейчас его извлекают поисковики и военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

Ил-2 практически полностью ушел под землю при падении. "На поверхность уже извлечена часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек, небольшая часть фюзеляжа. Место крушения обкапывается - вскоре за дело возьмется трактор. Вытянутая из почвы основная часть самолета позволит изучить останки двух летчиков - пилота и стрелка", - рассказали в Минобороны.-0-