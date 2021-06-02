Сбор молока, дорожные вопросы, развитие футбола - Соловей провел прием граждан

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы о сборе молока у населения, инфраструктуре в агрогородке Еремино, развитии футбола в Гомельском регионе обсуждали сегодня на личном приеме, который провел председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

С вопросом о сборе молока у населения обратился житель деревни Барановка Жлобинского района. Мужчина ведет личное подсобное хозяйство, в котором сейчас шесть коров. За прошлый год сельчанин сдал 25 т молока. "В январе этого года - 2,8 тыс., за 10 дней февраля - 1 тыс. Сейчас надои - 110-120 л в день, но молоко у меня не собирают", - рассказал мужчина. По его словам, причина - в разногласиях со сборщиком молока. "Он занижает жирность молока. По договору, пробы должен брать раз в 10 дней, но этого не происходило, и сборщик ставил цифры от себя. Я планировал развиваться, однако теперь думаю продавать коров", - добавил он. Сельчанин пояснил, что обращался в райисполком, написал письмо в облисполком. Были проверки от разных организаций, в том числе молокозавода, однако вопрос не решается.

Геннадий Соловей поручил провести комиссионный контрольный отбор проб молока для анализа и проверку.

Два жителя Еремино Гомельского района озвучили на приеме несколько вопросов, касающихся инфраструктуры агрогородка. "По нашей улице Вокзальной дорогу равняют грейдером, но этого хватает буквально на пару дней. И потом снова ездить и ходить сложно, на улице очень пыльно", - описали ситуацию они. Посетовали и на качество воды, давление в водопроводных сетях. "Нас обещали подключить к инженерным сетям "Гомельводоканала", но сроки пока сдвигаются", - уточнили жители агрогородка. Есть у них и вопросы по дорожной безопасности на одном из перекрестков.

Поднятые на приеме вопросы губернатор рассмотрит с выездом на место.

Житель Гомеля считает необходимым продумать систему, которая бы способствовала развитию футбола в Гомеле и области, четко отражала бы для болельщиков долгосрочную перспективу, вовлекала все больше людей. "Футбол - социальное явление, способствующее консолидации общества, что актуально в нынешних условиях. Государство не отвернулось от спорта, вкладывает большие средства в различные виды. Но если смотреть на сложившуюся ситуацию в футболе - есть ли адекватная отдача?" - задался вопросом житель областного центра. По его словам, и руководство футбольного клуба "Гомель", и стадиона делают многое, однако одним им решение вопроса не под силу. Гомельчанин считает, что нужны совместные мероприятия с БРСМ, важно приводить бесплатно на матчи трудных подростков, проводить спортивную лотерею.

"Необходимо создать такую систему, чтобы развитие шло, начиная с детских видов спорта. Должны быть база, инфраструктура. Плюс необходимо лицензирование, чтобы команды работали на перспективу и чтобы не было искусственно созданных команд", - добавил обратившийся.

Губернатор отметил, что озвученная тема включает целый комплекс вопросов. По его словам, важный шаг - создание футбольных площадок. Только в этом году в регионе построят и реконструируют десять футбольных полей и площадок. Важно также тренерам активнее работать на местах, вести свою школу. Шла речь и о других нюансах, которые будут способствовать развитию футбола в регионе.-0-