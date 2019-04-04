Сборочное производство "Могилевлифтмаша" появится в Армении

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Могилевлифтмаш" договорилось об участии в программе замены старых лифтов в Армении. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

План совместных мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством промышленности Беларуси и Министерством территориального управления и развития Армении совместно с мэрией Еревана включал серию встреч по возможности участия ОАО "Могилевлифтмаш" в программе замены устаревших лифтов в Армении. Предварительные договоренности вылились 2 апреля в визит руководителей ереванского ЗАО "РАФЭЛГРИГ" на могилевское предприятие.

По итогам переговоров подписаны меморандум о сотрудничестве, дилерский договор, соглашение о сотрудничестве с перспективой создания сборочного производства на территории страны-партнера.

Гости ознакомились с работой производственных цехов, провели переговоры с руководителями и специалистами ОАО "Могилевлифтмаш". Стороны обсудили основные этапы сотрудничества, создание совместного сборочного производства с локализацией изготовления деталей и узлов на производственных площадях ЗАО "РАФЭЛГРИГ", взаимодействие в обеспечении процесса сборки и монтажа лифтов квалифицированными специалистами в соответствии с техническими требованиями ЕАЭС.-0-