Счастье родительства бессрочно, но требует много сил - мнение

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рожая ребенка надо осознавать, что действительно его хочешь и готов много трудиться, чтобы вырастить личность. Это шаг, требующий большой ответственности, но и захватывающий. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА озвучила многодетная мама Елена Широкая.

Сегодня женщина была удостоена почетной награды: за рождение и воспитание пятерых детей ей вручили орден Матери. Возвращаясь мысленно на несколько десятков лет назад, Елена и представить себе не могла, что будет растить Кирилла, Веру, Софию, Марию и Александра.

Во время церемонии

"Будучи подростком, представляла идеальную семью. Видела себя мамой двоих детей. Все изменилось, когда это количество было достигнуто в реальности. Тогда осознала, что быть родителем - это истинное счастье. Учить и воспитывать личность - захватывающее действие", - поделилась многодетная мама. И вместе с этим - занятие сложное. После рождения ребенка жизнь начинает вертеться вокруг маленького человека, из которого тебе предстоит вырастить личность. А когда в семье пятеро детей, задача усложняется.

"Периоды бывают разные, но затруднения не вечны. И когда ты многодетный родитель, рано или поздно наступает момент, когда дети начинают помогать. Не только тебе, но младшим братьям и сестрам, что позволяет разгрузить обязанности. Так что порой мне кажется, что воспитывать одного ребенка намного сложнее, чем пятерых", - заметила Елена Широкая.

Тем не менее, многодетные родители не обладают неисчерпаемой силой и энергией. Они тоже устают. Но любая хандра быстро проходит, если взглянуть на искренние улыбки и услышать беззаботный смех своего ребенка. Такую мысль озвучил многодетный отец из Минска Артем Савик.

Мужчина является отцом пятерых детей: двух девочек и троих мальчиков. Его жена - Марина Савик, сегодня тоже была удостоена ордена Матери. На мероприятии, которое прошло в столичном городском дворце культуры, многодетную семью поддерживали их родители.

"Воспитание детей - сложный процесс. Надо понимать, что растить личность - занятие ответственное во всех аспектах. Например, нарушить тонкую душевную организацию легко, а восстановить - сложно, поэтому с детьми всегда надо разговаривать и объяснять, а не прибегать к наказаниям. Да, порой может становиться обидно, что вкладываешь много сил в объяснение, а ребенок не воспринимает слова. Здесь, как и во многих других моментах, главное не отчаиваться. Все усилия рано или поздно себя оправдывают и вдвойне воздаются", - убежден многодетный отец.

Эмоциональные и моральные ресурсы семья черпает в любви и вере, царящих в их доме. Ведь, по словам Артема и Марины, трудности непостоянны, а счастье родительства беспредельно и бессрочно.

"Не буду скрывать, многодетные родители живут для себя небольшими отрывками времени. Но истинное счастье они испытывают не в моменты одиночества, а именно в окружении своих детей, разделяя их трудности и заботы, успехи и увлечения", - отметила Марина Савик.-0-