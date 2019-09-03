"Щедрая душа" собирает гостей в Жлобинском районе

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Районный праздник "Щедрая душа" проведут 7 сентября в агрогородке Щедрин Жлобинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Гостей радушно будут встречать импровизированные подворья, где представят традиционные предметы быта предков, блюда белорусской кухни, воссоздадут народные календарные обряды осеннего цикла.

В это время на сцене организуют конкурсы - частушек, "Супербабушки". Детворе предложат велопарад, участвовать в котором смогут ребята в возрасте от 4 до 16 лет. Конкурсантам необходимо придумать образ для себя и двухколесного друга. Национальный колорит в оформлении приветствуется.

Пролистать страницы истории региона пригласят ретроэкспозиция и военная выставка "Армейский привал".

Также в программе - чествование передовиков сельхозпроизводства, долгожителей, многодетных семей, ветеранов труда и тех, кто сегодня вносит большой вклад в развитие малой родины. Развернутся и зоны с аквагримом, развлечениями и торговыми точками. Музыкальные номера на протяжении всего мероприятия будут дарить артисты Щедринского, Краснобережского, Радушского, Степского, Дворищанского, Китинского СДК, а также коллектив "Белые росы" районного автоклуба.

Праздник "Щедрая душа" проводится в Щедрине уже не впервые, в этот раз он посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами феста выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жлобинского райисполкома, центр культурно-досуговой деятельности Жлобинского района.-0-