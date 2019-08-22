Щеткина накануне учебного года вручила подарки воспитанникам СПЦ Фрунзенского района Минска

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина накануне учебного года вручила подарки воспитанникам социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый оставшийся без внимания родителей ребенок должен почувствовать теплоту и заботу. Все дети - это наши дети, и их настроение зависит от нас. Мы сегодня пришли в социально-педагогический центр. Здесь находятся дети, которые изъяты из семьи. Они особо нуждаются в поддержке и прежде, чем к ним прийти в гости, мы спросили, что они хотят. Конечно, с канцелярскими товарами поможет районная организация Белорусского союза женщин, а мы купили каждому ребенку по спортивному костюму, мягкие кресла. Очень важно, чтобы ребенок был подготовлен к школе и приступил к занятиям с хорошим настроением", - рассказала Марианна Щеткина.

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Фото Оксаны Манчук