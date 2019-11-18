Щит "Алеся" завершил проходку второго тоннеля от станции метро "Вокзальная" до "Ковальской Слободы"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Щит "Алеся" завершил проходку правого перегонного тоннеля от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская Слобода". Сбойка тоннеля состоялась сегодня в районе ул. Воронянского, передает корреспондент БЕЛТА.

Проходка первого перегонного тоннеля от "Вокзальной" до "Ковальской Слободы" была завершена в апреле. Ранее было построено еще два перегонных тоннеля до станции "Юбилейная площадь". Продолжается сооружение станционных комплексов.

Как сообщалось, сейчас в столице ведется строительство четырех станций третьей линии метро: "Юбилейная площадь" (там же, где "Фрунзенская"), "Площадь Франтишка Богушевича" (возле Белорусского государственного академического музыкального театра), "Вокзальная" (с выходом на диспетчерскую станцию "Дружная"), "Ковальская Слобода" (в районе ул. Воронянского).

"Юбилейная площадь" готова на 50%, в первом квартале 2020 года планируется выйти на финишную прямую. Еще три находятся в высокой степени готовности, выполняются отделочные работы.

Ввод в эксплуатацию этих четырех станций метро запланирован на 2020 год.

/Будет дополнено/.-0-