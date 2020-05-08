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08 мая 2020, 10:33

Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно: решение стать донором приняла еще в больнице

Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно Виктория Хомич
Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно Виктория Хомич

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Решение стать донором приняла еще в больнице, когда узнала, что моя плазма поможет тем, кто в этом нуждается. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала жительница Гродно Виктория Хомич, которая стала донором плазмы после того, как переболела COVID-19.

Виктория, а также еще несколько жителей областного центра сегодня в Гродненском областном центре трансфузиологии сдали плазму для больных коронавирусом. Женщина рассказала, что заболела в санатории. "Вернулась с отдыха, а мне позвонили и сказали, что я контакт первого уровня. Испугалась не за себя, а за коллег и детей. Особенно когда пришел положительный анализ. Впрочем, заразить я никого не успела, болезнь протекала в легкой форме, лишь вначале были слабость и кашель. Отмечу внимание медперсонала в инфекционной больнице: чувствовался профессиональный подход, постоянно мониторили все показатели, брали необходимые анализы", - рассказала Виктория Хомич. В больнице она постоянно читала новости, так узнала, что требуется плазма тех, кто уже выздоровел, чтобы помочь больным коронавирусом.

Сдача плазмы
Сдача плазмы

"Решение приняла еще в клинике, надеюсь, моя плазма поможет тем, кто в этом нуждается. Хотя родственники и отговаривали, мол, надо бы еще восстановиться, отдохнуть. Но я чувствовала себя хорошо: позвонила в центр, предложила свою помощь. Если моя плазма поможет, готова сдать ее снова", - рассказала Виктория Хомич. Признается, что сам факт сдачи плазмы ее не тревожил. Виктория - опытный донор, кровь и плазму сдавала неоднократно.

Не первый раз в роли донора и гродненец Геннадий. Он также после приезда из санатория узнал, что был в компании с заболевшим коронавирусом. В итоге - положительный тест, больница. "Если бы не анализ, то ничего бы и не почувствовал. Перенес болезнь легко. Больше всего, как и многие, тревожился не за себя, а за близких. Когда предложили сдать плазму, не сомневался ни минуты, надеюсь, это кому-то поможет", - отметил мужчина.

Операционная медсестра Оксана Комарова
Операционная медсестра Оксана Комарова

Главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Юрий Громак рассказал, что в областном центре уже 6 человек сдали иммунную плазму, в том числе 4 сегодня. На следующей неделе на обследование придут еще 11 потенциальных доноров.

Юрий Громак
Юрий Громак

Чтобы человек мог стать донором иммунной плазмы, должно пройти как минимум 15 дней от момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Важно, чтобы у потенциального донора не было проблем со здоровьем, хронических заболеваний. Списки переболевших специалисты получают от коллег из клиник и эпидемиологов, порой и сами выздоровевшие обращаются с предложением помочь.

В Гродно стартовала акция в поддержку доноров плазмы "Спасибо донорам". Ее инициатором выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Донорам после процедуры вручают подарки, фрукты и сладости, а такси бесплатно привозит и отвозит домой. Бесплатные поездки организовали для медиков, работающих с тяжелобольными коронавирусом в реанимационных блоках инфекционной больницы и университетской клиники.

Операционная медсестра Алла Гукало
Операционная медсестра Алла Гукало

"К проекту подключились представители частного бизнеса, общественные организации, местная служба такси и просто неравнодушные люди. Сегодня очень важно поддержать не только медиков, но и донорское движение, которое вносит огромный вклад в борьбу с COVID-19. Ведь донорство - дело добровольное, люди это делают по своей инициативе, тем самым проявляя гражданскую позицию", - отметила Елена Потапова.-0-

Фото Леонида Щеглова

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