Сдавший плазму после COVID-19 гомельчанин: если есть возможность быть донором, надо помогать

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Алексей Заяц - один из первых в Гомельском регионе, кто, выздоровев от COVID-19, сдал плазму с антителами. В беседе с корреспондентом БЕЛТА 20-летний гомельчанин рассказал о том, как протекала болезнь, выздоровлении и решении помочь другим людям.

Алексей занимается спортивной акробатикой. 9 марта команда возвращалась с очередного этапа Кубка мира из Португалии. В аэропорту в Минске у спортсменов взяли мазки на наличие коронавирусной инфекции. "Уже дома следующим утром почувствовал недомогание. Болела голова, давило на глаза, температура была в районе 37,2 градуса и постепенно росла. Был кашель, но не сильный", - описывает события Алексей. Парень позвонил в поликлинику, там посоветовали вызвать врача на дом.

Практически в это же время пришло сообщение, что результат теста на COVID-19 положительный. "Поздним вечером приехала скорая. Забрали меня, мою семью, членов команды как контактов первого уровня", - рассказывает спортсмен.

В больнице у парня поднялась температура до 38,5 градуса, ему сделали укол. "В областной инфекционной больнице я был в отдельной палате. Буквально на следующий день мне стало гораздо лучше: невысокая температура, немного побаливала голова, изредка был кашель. Снимок легких показал - все чисто", - вспоминает он.

Собеседник признается, что уже на четвертый день после госпитализации чувствовал себя хорошо, практически все симптомы исчезли. "Больше волновался за семью, девушку, которая находилась рядом со мной на соревнованиях, напарника по выступлению. Был риск заражения. Остальные члены команды не контактировали близко. К счастью, ни у кого из них диагноз не подтвердился", - отмечает гомельчанин.

Алексей подчеркивает, что помимо профессиональной помощи чувствовал и моральную поддержку от медработников. "Было постоянное внимание, регулярная проверка моего состояния. Все четко, грамотно. Оставалось только ждать отрицательных результатов тестов", - сказал он. В больнице спортсмен провел 16 дней.

После выздоровления решение стать донором и сдать плазму парень принял не раздумывая. "Мне позвонили и сказали, что есть возможность сдать тест на антитела, а если их наличие подтвердится - сдать плазму для тяжелых пациентов. Я, конечно же, согласился. Если есть возможность, надо помогать", - считает он.

Перед процедурой забора были проведены дополнительные анализы, обследования. Противопоказаний не обнаружилось, и Алексей отправился сдавать плазму.

Сегодня спортсмен уже вернулся к тренировочному процессу. Он признается, что его привычный график практически не изменился. "Людям, которые слышат о диагнозе COVID-19, ни в коем случае не стоит паниковать - это может только навредить. Нужно просто успокоиться и лечиться, довериться специалистам, которые знают, что делать", - советует Алексей Заяц.-0-