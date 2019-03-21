Сделать флюорографию и проконсультироваться с фтизиатром гомельчане смогут 22 марта

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обследоваться на пульмоскане и проконсультироваться с фтизиатром смогут гомельчане 22 марта в Гомеля во время акции "Белая ромашка", сообщили БЕЛТА в региональной организации Белорусского общества Красного Креста.

На площади Восстания в Гомеле с 10.00 до 14.00 будет установлен передвижной аппарат "Пульмоскан" для рентгенфлюорографического обследования. Все желающие могут пройти обследование и получить консультацию фтизиатра.

Волонтеры Гомельской областной организации БОКК будут приглашать прохожих пройти обследование, расскажут о цели акции, истории заболевания, его симптоматике и путях передачи.

Мероприятие нацелено на привлечение внимания широкой общественности к проблеме туберкулеза, повышение информированности среди населения Гомельской области, выявление новых случаев заболевания, а также оказание поддержки особо нуждающимся в ней больных туберкулезом.

Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста проводит акцию "Белая ромашка" совместно с областной туберкулезной клинической больницей. Приурочена она к Международному дню борьбы с туберкулезом.-0-