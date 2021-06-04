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04 июня 2021, 17:33

Сделать землю лучше

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Мастерство чистой воды
Успехом правит труд. Как развивается сельхозпредприятие "КантриМилк" в Кобринском районе

Таким девизом, пожалуй, в своей работе руководствуются специалисты УП "Кобринское ПМС". На протяжении десятков лет они ежедневно делают все, чтобы пахотные земли давали стабильный и богатый урожай. При этом задача мелиораторов – не просто осушить территорию, а сделать ее максимально пригодной для ведения сельского хозяйства. Корреспонденты "7 дней" побывали на Кобринщине и своими глазами увидели, как это происходит.

Тысячи километров

Мелиорация и белорусские земли – понятия взаимосвязанные. Полвека назад процесс осушения шел практически повсеместно. Оно и понятно: в послевоенные годы республике с постоянно растущим населением требовалось все больше территорий, пригодных для сельского хозяйства.

На Кобринщине мелиораторы обосновались почти 70 лет назад. За это время система каналов и связанных с ними водоемов разрослась до нескольких тысяч километров. Обслуживать их, чистить, ухаживать нужно постоянно – без скидок на пору года или погоду.

– Наша принципиальная задача заключается в уходе за землей, нужно помочь аграриям собрать хороший урожай. В нашем районе сельскохозяйственные угодья занимают 104 тысячи гектаров – из них на 101 мелиоративной системе расположено около 66 тысяч гектаров осушенных земель, что составляет 63 % от сельскохозяйственных угодий , которые когда-то были заболоченными. Есть хозяйства, которые полностью находятся на мелиорированных землях.

И весь этот объем необходимо обслуживать. Если эту работу запустить, то сельскохозяйственные земли окажутся подтопленными, а урожай – утраченным, – поясняет директор предприятия Василий Пивчик.

Если обобщить, то мелиоративная система состоит из рукотворных каналов и насосных станций, которые постоянно откачивают лишнюю воду.

– Нам важно сделать так, чтобы вода постоянно уходила в водоприемники. На практике, особенно если посмотреть со стороны, процесс достаточно простой. Необходимо постоянно очищать проводящую сеть (непосредственно каналы). Они довольно быстро зарастают травой и кустарником, – отмечает руководитель предприятия.

Работа мелиораторов отличается в зависимости от времени года. Если летом приходится заниматься преимущественно очисткой каналов, то зимой – очисткой и подготовкой инфраструктуры.

– Кроме прочего, мы должны сработать на опережение. Весной начинается паводок. Чтобы избежать критических последствий, нужно открыть гидротехнические сооружения для беспрепятственного прохода воды, обследовать и подсыпать по необходимости дамбы, – уточняет Василий Пивчик.

Смена поколений

За последние годы удалось обновить парк техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы), благодаря чему работа стала более эффективной.

– В 90-е мелиоративная система находилась в некотором запустении, но ситуацию удалось выправить. Хотя работ нам предстоит еще немало. Точно не на один год, – добавил директор.

На предприятии трудится около сотни специалистов различной направленности. Большинство – молодые ребята, средний возраст которых около 30 лет.

Недавно у нас произошла смена поколений, – поясняет прораб Сергей Шевелев, пока мы добираемся до очередного объекта. – Пришло много новых компетентных кадров.

Типичный день мелиоратора начинается очень рано, часов в 7 утра: до многих каналов нужно ехать 50-60 километров. Рабочие моменты – заправка, замена деталей – и вперед: обслуживать гидротехнические сооружения, включая мелочи.

Монотонная, но ответственная

Тем временем оказываемся близ реки Тростяница. Сюда попадает вода из мелиоративных каналов Кобринского и Жабинковского районов. Со временем русло реки сильно заилилось, потому значительно снизилась ее пропускная способность. Перед работниками предприятия стоит задача очистить Тростеницу.

Выглядит это так: экскаватор (его специализацию выдает длина стрелы – около 15 метров) вычерпывает грунт и аккуратно складывает недалеко от берега.

– Конечно, работа во многом монотонная, – признается экскаваторщик Антон Пономарев. – На самом же деле – интересная. Иной раз дома в шутку спрашивают: не кружится ли у меня голова, ведь кабина экскаватора движется при работе полукругом. А я уже привык, не замечаю. Тем более техника у нас новая и работать на ней – одно удовольствие.

На этом объекте Антон уже более месяца. Русло реки ему помогают очищать еще три специалиста на экскаваторе и двух бульдозерах. В общей сложности им предстоит обработать около 12 километров! Значительную часть пути уже удалось пройти.

– Кажется, объем не очень большой. Однако на такой участок уйдет около трех месяцев работы. В следующий раз дно придется очищать примерно через 10 с небольшим лет. За это время оно снова заилится, – поясняет экскаваторщик.

Как правило, мелиораторы работают в связке. Артему Пономареву помогает машинист бульдозера Алексей Конторук.

– Моя задача – аккуратно разровнять ил, который коллега достал со дна канала. Бурты получаются довольно объемные, и просто так оставить их на поле нельзя.

– Не каждый человек приспособлен для такой деятельности. Наша работа очень ответственная. Ведь мы делаем все, чтобы земля была в кондиционном состоянии. Для сельского хозяйства это, безусловно, важно, – заключает Алексей.

Уважаемые коллеги! Мелиораторы – очень важные для жизнеобеспечения современного общества специалисты, работа которых приносит огромную пользу, но не является прославленной. Столь кропотливый и сложный труд заслуживает глубочайшего уважения. Позвольте выразить свою благодарность за неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства. Желаем вам счастья, здоровья, финансового благополучия и творческих успехов! С уважением, коллектив УП "Кобринское ПМС"

Всего на мелиоративных системах Кобринского района расположены 23 насосные станции.

Первый мелиоративный канал на Кобринщине появился около 500 лет назад. Его строительство началось по приказу владелицы Кобринской экономии королевы польской и великой княгини литовской Боны Сфорца. С 1550-х годов она задумала масштабную аграрную реформу, в ходе которой были предприняты первые попытки мелиорации. Канал назвали в честь Боны. Он действует до сих пор, впадая в черте Кобрина в Мухавец.

В Кобринском районе более 3700 километров мелиоративных каналов. На балансе предприятия находится около 2100 километров, в ближайшее время организации передадут еще тысячу. Мелиоративная система состоит не только из рукотворных (магистральных и поменьше) каналов, но и естественных водоемов.

Александр НОВОХРОСТ Вадим Якубёнок

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