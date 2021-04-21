Сегодня на 9 участках в Минске будут наносить дорожную разметку

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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на девяти участках сегодня будут наносить дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Разметку нанесут на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Кирова от ул. Свердлова до ул. Бобруйской; ул. Бобруйская; внешнее кольцо МКАД от 35-го км до 25-го км; ул. Тимирязева; велодорожка на площади Франтишка Богушевича; ул. Ленина; деревня Зацень; Долгиновский тракт; ул. Жуковского.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-