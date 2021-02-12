Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы - учитель белорусского языка

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы. Такое мнение во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании высказал учитель белорусского языка и литературы Межисетской средней школы Могилевского района Антон Лобановский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что человеку для начала нужно осознать и понять свое значение в тех местах, где он родился и вырос. И что как не родной язык помогает ощутить себя частичкой истории и культуры своего народа. Мы развиваем это богатство, которое досталось нам от предков, - отметил Антон Лобановский. - Я родился и вырос в деревне. Стал здесь учителем белорусского языка и литературы, языка, который звучит в каждом уголке нашей страны. Очень важно не только донести до детей знания, но передать и привить любовь к родине. И для меня, как и для каждого искреннего учителя, важно, какой жизненный путь выберут мои ученики. И я не снимаю с себя ответственности не только за обучение, но и за воспитание молодого поколения".

Как отметил Антон Лобановский, сейчас виртуальное пространство отрывает молодежь от традиций и ценностей белорусского народа.

"Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы, что серьезно изменяет роль современного учителя. И эта роль - своим личным примером вложить в души учеников частичку любви и уважения к своей родине. Привить желание жить и работать на своей земле. И учитель должен делать это своим собственным примером. Обращение к истории и культуре - это путь к сердцу юных белорусов", - подчеркнул делегат.

В воспитании молодого поколения важно сохранить преемственность поколений и уважение к исторической памяти. "Я с удовольствием наблюдаю, какое сильное впечатление остается у детей после знакомства с произведениями белорусских авторов про героизм нашего народа в Великой Отечественной войне. Благодаря государственной политике у нас есть возможность проводить такие уроки и за стенами школы. Я имею в виду музеи, выставки, памятники культуры, - отметил Антон Лобановский. - Сохранить преемственность поколений, интерес подростков к героической истории помогает их участие в поисковой деятельности. От лица историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Могилевской области прошу рассмотреть вопрос о возможности для поисковых формирований самостоятельно проводить разведывательные и поисковые работы. Сегодня такая возможность есть только у 52-го батальона Министерства обороны. Самостоятельно прикоснуться к героическому прошлому - это путь развития личности гражданина и будущего защитника своей страны".

В патриотическом воспитании молодежи помогают и различные интерактивные проекты.

"Не навязывать, а будить и воспитывать чувство любви к своей родине помогает на Могилевщине проект с хэштегом #Моя_земля_Приднепровье. Истории населенных пунктов и людей стали основой создания интерактивной карты истории региона. Возможность посетить знаковые места области, промышленные предприятия, объекты сферы АПК помогает школьникам осознанно выбрать будущую профессию - залог становления мастера своего дела. Достижения страны во всех сферах жизни, трудовые подвиги тех, кто рядом, создают реальные условия для активной гражданской позиции", - подчеркнул Антон Лобановский.

"Молодое поколение меняется. И чтобы молодежь была ресурсом развития страны, нужно увеличить мотивацию для их идей, которые соответствуют выбранному пути нашей страны. Мы, учителя, понимаем, что умение воспитать лидера, который будет работать в авангарде, в команде, придумывать, реализовывать важные идеи и нести за них ответственность, возможно только во взаимодействии с семьей и другими институтами, созданными в нашей стране. Все это позволит и дальше работать на благо нашего государства", - подытожил Антон Лобановский.-0-