Сегодня на "Союзной решимости" основные действия развернутся на Гожском и Брестском полигонах

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" основные этапы практических действий войск (сил) развернутся на полигонах Гожский и Брестский, а также на отдельных участках местности на территории Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси отрабатывают вопросы ведения оборонительного боя. Подразделения ПВО осуществляют противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

На полигоне Брестский подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, Воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывают вопросы взятия под охрану военных объектов, тыловых колонн, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

Подразделениями Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России на участке местности "Гомель" проводится розыгрыш разведывательно-поисковых действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

На участке местности "Барановичи" подразделения ПВО морской пехоты Вооруженных Сил России отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника с боевой стрельбой. Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси ведут учебный оборонительный бой.

Мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России на участке "Речица" отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять).-0-

Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура с 12 по 19 февраля