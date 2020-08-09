Сегодня в Беларуси мирно и спокойно, все остальное вторично - Шерстнев

9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Главное, что сегодня в Беларуси мирно и спокойно, все остальное вторично. Такое мнение высказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на избирательном участке после голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор прибыл на участок в Доме культуры Витебской государственной академии ветеринарной медицины с самого утра и проголосовал четвертым (первыми были две студентки академии и местная жительница). Николай Шерстнев на участке поговорил со студентками и поздравил их с участием в голосовании на президентских выборах.

"При выборе кандидата руководствовался основным критерием, что в стране спокойно и мирно. Все остальное вторично: можно немного хуже или лучше жить, это в основном зависит от нас. Но мир в Беларуси - это основа. Мы знаем цену миру: каждый третий погиб, не хотелось бы, чтобы это повторилось", - сказал Николай Шерстнев и выразил надежду, что жители области сделают взвешенный выбор.

Председатель облисполкома пришел голосовать утром, потому что впереди еще работа. "У губернатора нет выходных. Нужно выехать в районы, посмотреть, как идет уборка, много других вопросов", - добавил Николай Шерстнев.

В Витебской области сегодня к работе приступили 750 избирательных участков. Все они подготовлены в соответствии с требованиями законодательства и оборудованы 3411 ящиками для голосования, из которых прозрачными являются 904 стационарных , 730 - предназначенных для досрочного голосования и 429 - предназначенных для голосования по месту нахождения избирателей.

Следить за выборами непосредственно на участках для голосования сегодня в регионе будут около 5,1 тыс. аккредитованных наблюдателей. В уточненных списках избирателей по Витебской области числятся более 848 тыс. человек.-0-

Фото Александра Хитрова