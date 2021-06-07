7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сейсморазведчики "Белоруснефти" начали полевые работы на Салтановском участке, расположенном недалеко от Речицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

До конца этого года на участке предстоит выполнить сейсмические исследования в формате 3D на площади более 305 кв.км.

Месяц назад специалисты досрочно завершили работы на Северо-Надвинском-Барсуковском участке, при том что здесь было большое количество осложняющих факторов - населенных пунктов, заболоченных участков и торфяников. "Это не помешало управлению полевых сейсморазведочных работ качественно провести работы", - отметили на предприятии.

С конца прошлого года полевики также развернулись на Валавском участке, расположенном в южной структурной зоне Припятского прогиба. До конца нынешнего года предстоит отработать территорию в 600 кв.км.

Все это свидетельствует о тенденции к увеличению объема геологоразведочных работ. Как отметили в "Белоруснефти", такого роста не было последние четверть века. Цель - компенсация выработки запасов нефти и наращивание сырьевой базы Беларуси.

Благодаря активизации геологоразведки только с начала этого года в центральной части Припятского прогиба открыты Гурьяновское, Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения. Стратегия разведки расширяется за счет южной части белорусского региона. Ожидается, что в ближайшие годы в Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Хойникском районах будут выполнены сейсмические исследования на территории около 3 тыс. кв.км.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-