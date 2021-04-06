Секрет улыбки и уроки "маскировки" - День здоровья проведут в Гомельском медколледже

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Программу ко Дню здоровья организуют в Гомельском государственном медицинском колледже 7 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре учреждения.

По словам руководителя пресс-центра Марии Комаровой, пространство у колледжа по традиции превращается в "Территорию здоровья". В программе мероприятия - дефиле в костюмах с символикой БОКК, викторина с вопросами о здоровом образе жизни. Также будет организовано несколько тематических площадок. К примеру, будет работать пункт измерения артериального давления и индекса массы тела. Желающие смогут приобрести первичные реанимационные навыки. На манекенах волонтеры продемонстрируют приемы сердечно-легочной реанимации.

Одна из самых актуальных тем - асептика и антисептика. Будущие медицинские работники продемонстрируют прохожим, как правильно обрабатывать руки, корректно использовать медицинские маски. Учащиеся по специальности "зуболечебное дело" научат всех желающих основам правильного ухода за полостью рта и раскроют секреты здоровой улыбки. Настроения всем присутствующим на празднике здоровья придадут и ростовые куклы.

"2020 год продемонстрировал населению земного шара безусловную ценность здоровья. COVID-19, пройдя по всей планете, высветил много несовершенств в здравоохранении каждой страны, а заодно - в экономике, политике, социальной сфере. Но более всего пандемия показала важность сохранения и укрепления здоровья каждого человека на индивидуальном уровне. Известно, что нет ничего более действенного и менее затратного, чем профилактика здоровья. Поэтому приглашаем в колледж на День здоровья", - рассказала Мария Комарова.

Праздник пройдет с 10.00 до 13.00 по улице Кирова, 14.

Мероприятие организуют совместно Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии, Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста, Гомельское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд", первичные организации БРСМ и профсоюзов учащихся и работников здравоохранения. Значительная роль отведена волонтерам медицинского колледжа.

Тема Всемирного дня здоровья в 2021 году - "Построим более справедливый, более здоровый мир". Каждый человек должен позаботиться об укреплении собственного здоровья. Помогут в этом участники инициативных групп, волонтеры, медицинские специалисты, руководители учреждений здравоохранения.-0-