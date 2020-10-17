Секретариат Совета Республики проводит субботник в парке имени 40-летия Великого Октября в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории проходят субботники. Сегодня сотрудники секретариата Совета Республики наводят порядок на территории парка имени 40-летия Великого Октября в Ленинском районе столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нас сегодня около 40 человек. Мы вышли практически полным составом, очищаем от листьев и сухих веток территорию парка, - рассказали в секретариате верхней палаты парламента. - Мы традиционно принимаем участие в месячнике по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории Минска. Это отличная возможность сделать свой любимый город еще чище и краше".

Во время весеннего месячника в этом году сотрудники секретариата Совета Республики высадили ели и туи в парке возле гостиницы "Пекин". Кроме того, Совет Республики регулярно оказывает шефскую помощь ГЛХУ "Молодечненский лесхоз".-0-