Секции в новом спорткомплексе Могилева посещают около 300 детей

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 300 детей посещают новый многофункциональный спортивный комплекс на улице Фатина в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор спорткомплекса Олег Дудко.

"Этот комплекс с нетерпением ждали жители не только микрорайона Фатина, но и всего города. Стройка здесь началась еще в 2009 году, тогда на берегу Днепра планировали возвести гребную базу. Но работы остановились, а объект превратился в долгострой, - рассказал директор. - А этот микрорайон динамично развивается: строится жилье, растут семьи, идет благоустройство дворов и прилегающих территорий. Школы, детские сады, магазины - все в шаговой доступности. Но жители района начали говорить, что здесь очень не хватает спортивного комплекса. Их пожелание без внимания не оставили".

Работать многопрофильный центр начал в этом году. И, как отметил руководитель спортивного учреждения, секции пользуются большой популярностью. "У нас уже действуют залы бокса, борьбы. Сейчас похолодало, скоро в залах начнутся занятия по стрельбе из лука. Кроме этого, есть секции по дзюдо, карате, тхэквондо. Проходят тренировки по настольному теннису. Сейчас у нас занимаются порядка 300 ребят, но это не окончательное число, потому что набор в секции еще продолжается, - подчеркнул Олег Дудко. - К нам приходят и взрослые. Для них работает тренажерный зал, по вечерам людей много. С 1 октября появится фитнес, и мы уверены, что он тоже будет популярен".

Строительные работы здесь еще не закончились: сейчас возводят бассейны. Их будет два - 25 и 50 м. Больший будет соответствовать всем международным стандартам и сможет принимать соревнования.

"Это самый ожидаемый спортивный объект для жителей не только микрорайона, но и всего Октябрьского района. Сейчас здесь активно идут работы. Появление бассейнов не только повысит посещаемость нашего спортивного комплекса, но и сделает его одним из крупных спортивных центров в городе. Практически все бассейны и крупные спортивные объекты сконцентрированы в Ленинском районе города, и жителям Заднепровья не всегда удобно добираться туда. А теперь эта проблема практически решилась. Наша главная задача - создать для наших ребят комфортные условия тренировок, обеспечить их профессиональными специалистами. Мы должны сделать все, чтобы помочь им развиваться в спорте, а кому-то - стать чемпионами", - подытожил Олег Дудко.-0-