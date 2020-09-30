30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секция по чирлидингу открыта в БГУ. Ее деятельность позволит зародить традиции нового вида спорта в университете, расширить сетку спортивных предложений для студентов и обеспечить различные мероприятия группой поддержки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Приглашаются студенты БГУ независимо от формы и курса обучения. Планируется работа секции по двум направлениям: "Группа поддержки" (танцы с помпонами) для девушек и "Спортивный чирлидинг" для парней и девушек. Среди кандидатов приветствуется хореографическая, акробатическая или гимнастическая подготовка. Тренировки студентов пройдут под руководством старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта БГУ, неоднократного призера национальных и международных чемпионатов по чирлидингу Яна Янковского", - рассказали в пресс-службе.

Занятия будут проходить три раза в неделю. Организатором секции выступает кафедра физического воспитания и спорта и спортивный клуб БГУ.-0-