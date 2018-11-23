Селекционеры из Нидерландов презентовали инновации на бизнес-форуме в Гомеле

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Селекционеры в области животноводства из Нидерландов презентовали инновации для белорусских аграриев во время форума "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

К диалогу о межрегиональном сотрудничестве на четвертом форуме "Бизнес-дни в Гомеле" подключились представители торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья. На сессиях озвучены идеи, которые в будущем могут стать предметом взаимовыгодных контрактов, договоров и соглашений.

В частности, представитель Topigs Norsvin (Нидерланды) в России Андрей Черников презентовал инновационные методы в свиноводстве и племенной генетике. Инновационная генетическая компания по производству и продаже племенных свиней представлена в 54 странах. Ежегодно в научные исследования и разработки новаторы вкладывают около 21 млн евро. Есть достойные результаты.

"Свыше 30 убойных поросят на свиноматку в год - это очень высокий показатель. Ведем селекцию животных по различным направлениям: воспроизводство поросят, обеспечение их устойчивости к различным факторам (ветеринарным заболеваниям, условиям содержания, климатическим условиям)", - рассказал Андрей Черников. Немаловажна и экономическая составляющая. Корм и сбалансированный рацион занимают 70-80% расходов любой фермы, и все животноводы заинтересованы в сокращении этой статьи расходов, что отражается на возможности снизить себестоимость производимой продукции.

Специалистам компании удалось достичь высоких показателей производства и привеса и дать качественный продукт для конечного потребителя. По словам представителя Topigs Norsvin, таких показателей удается достичь не за океаном, а в стране - соседке Беларуси России, где такие же фермы с различным статусом здоровья животных, условий содержания, менеджментом. Представители компании готовы сделать коммерческое предложение белорусам.

Профессор кафедры "Плодоовощеводство" Казахского национального аграрного университета Гульфаридат Кампитова также высказала интерес к сотрудничеству с гомельскими коллегами. Основные точки соприкосновения - совместные проекты по интродукции плодово-ягодных культур - заселению территории новым для нее сортом. "Нам интересно испытать белорусские сорта плодово-ягодных культур именно в наших условиях - на родине яблонь", - подчеркнула Гульфаридат Кампитова. В числе общих тем - трансфер технологий в области садоводства и развитие туризма в этой сфере.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Летом текущего года казахский университет и республиканское унитарное предприятие "Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция" Национальной академии наук Беларуси договорились о сотрудничестве.

"Бизнес-дни в Гомеле" - это эффективная диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса, перспективных инвестиционных направлений, установления прямых деловых контактов, выработки стратегий сотрудничества, переговоров в формате B2B, обмена опытом. Успешность переговоров можно будет оценить во время Гомельского экономического форума в мае 2019 года.-0-