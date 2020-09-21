Сельхозобъекты ликвидированного хозяйства в Городокском районе проданы на торгах почти за Br900 тыс.

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные объекты ликвидированного хозяйства в Городокском районе проданы на аукционе комитета "Витебскоблимущество" двум инвесторам суммарно почти за Br900 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Аукцион стал рекордным для комитета в 2020 году по продолжительности (для выявления победителей участникам пришлось сделать в совокупности почти 300 шагов), а по одному из лотов цена продажи превысила начальную более чем в 9 тыс. раз.

Здания и сооружения бывшего ОАО "Городокский райагропромснаб", переданные в районную коммунальную собственность, арендуют местные сельхозпредприятия. Недвижимость выставлялась на торги впервые и сразу за одну базовую величину (Br27). Имущество было разделено на 4 лота в зависимости от места расположения.

Самым дорогим приобретением на аукционе стал животноводческий комплекс и арочная мастерская общей площадью более 5,7 тыс. кв.м в районе агрогородка Селище. На лот претендовало 2 покупателя. На 93-м шаге сельхозобъекты проданы более чем за Br490 тыс. иностранному сельскохозяйственному предприятию.

Еще 3 лота в упорной борьбе с сельхозпредприятием из Витебского района выкупило городокское СУП "Северный", которое входит в агропромышленное объединение на базе ОАО "Витебский мясокомбинат". В их состав включены комплекс молочно-товарной фермы на 400 голов, 4 коровника и телятника, а также 6 сооружений различного назначения общей площадью свыше 14,3 тыс. кв.м. Они расположены около райцентра, деревень Слобода и Москаленята. Объекты обошлись новому собственнику суммарно в Br408 тыс. По словам представителя хозяйства, недвижимость планируют реконструировать и использовать по прямому назначению для увеличения поголовья дойного стада "Северного".

По данным комитета "Витебскоблимущество", с начала года проведено более 90 результативных аукционов, при этом сумма вырученных средств от продажи неиспользуемой недвижимости превысила Br3,1 млн. Как показывает практика, наиболее востребованными остаются объекты, выставляемые на торги за 1БВ.-0-