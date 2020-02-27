Сельхозтехника Витебской области на 90% готова к посевной

27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тракторный парк сельхозпредприятий Витебской области на 90% готов к посевным работам, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Михаил Придыбайло, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году общая посевная площадь сельхозкультур в Витебской области составит 805 тыс. га. Под зерновые и зернобобовые планируется занять 450 тыс. га, крестноцветные - до 110 тыс. га, лен будут выращивать на 13 тыс. га, кукурузу - на 120 тыс. га. Аграрии намерены провести посевную за три недели.

"Готовность тракторного парка области к посевной составляет 90%. Для вспашки и подготовки почвы будет задействовано не менее 1140 энергонасыщенных тракторов. Специалисты будут трудиться на них в две смены", - отметил Михаил Придыбайло.

Для проведения работ в регионе не хватает более 800 механизаторов (сегодня насчитывается 5,3 тыс.). Недостающие кадры планируется пополнить выпускниками и практикантами из профильных учреждений образования, задействуют также рабочих по договорам подряда, но большинство механизаторов направят с промышленных предприятий.

В 2020 году Витебская область планирует собрать не менее 980 тыс. т зерна, рапса - 104 тыс. т, льноволокна - 13 тыс. т, картофеля - 85 тыс. т и овощей - 41 тыс. т.-0-