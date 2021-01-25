Сельское хозяйство, логистика и туризм могут стать драйверами развития Гродненской области

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство, химическая и легкая промышленность, а также логистика и туризм могут стать конкурентными преимуществами Гродненской области. Такое мнение сегодня на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от Гродненской области высказал министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр представил собравшимся основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

"Определяя контуры будущей экономики, можно выделить несколько характерных черт. Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - рост благосостояния людей. Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании", - отметил Александр Червяков. Ставка также будет сделана на развитие индустриального потенциала в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, планируется сформировать новые высокотехнологичные отрасли и предприятия.

Большая роль, по словам министра, отводится в этом плане регионам. На обсуждение были вынесены и приоритетные для Гродненской области направления. Традиционно сильный в аграрной сфере регион обязательно должен использовать свои преимущества. Перспективным видится, например, органическое земледелие: рынок такой продукции в мире постоянно растет.

Выгодное географическое положение региона диктует активное развитие сфер туризма, а также транспорта и логистики. Положительные примеры в этом плане есть. Рядом с границей создаются ориентированные на поставки за рубеж предприятия.

Среди других перспективных сфер названы химическая и текстильная промышленность, деревообработка, причем в последней важно увеличить поставки готовой продукции. Например, пока объем поставок плит ДСП из региона в несколько раз выше объема поставок мебели.

Александр Червяков отметил, что пока представлены лишь контуры программы. Доработана она будет с учетом предложений, озвученных на Всебелорусском народном собрании, анализа работы диалоговых площадок, мнений из регионов.

"Процесс подготовки проекта стартовал два года назад. Важно, что в этой работе принимали участие бизнесмены, ученые, эксперты различных направлений. На профильных круглых столах рассматривались конкретные направления развития отраслей", - отметил Александр Червяков. Он подчеркнул, что проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы - продукт, над которым работали практически все участники экономического сообщества.

"Важно перед стартом программы оценить условия, понять, какие вызовы и угрозы ждут нас впереди. Если говорить о достижениях, то можно выделить увеличение реальной заработной платы почти на 30% и реальных доходов населения на 15%. Уровень обеспеченности жильем на каждого человека достиг 28 кв.м", - обратил внимание министр. Он подчеркнул, что Беларусь вошла в список стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

В работе собрания также приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель премьер-министра Александр Субботин, а также представители депутатского корпуса, исполнительной власти региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гродненскую область представят 310 человек.-0-

Рыженков: голос каждого участника ВНС будет услышан

Фото Леонида Щеглова